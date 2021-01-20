هند صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني.. أنغام توجه رسالة لمهنئيها بعيد ميلادها.. شاهد بن شرقي يتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب صورة مجند شرطة يحمي طفلًا من الأمطار في مباراة كرة قدم تشعل السوشيال ميديا | شاهد نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. بن شرقي يتصدر تويتر.. ورسالة من أنغام بعد احتفالها بعيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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