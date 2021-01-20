خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بحقوقه وواجباته تجاه مرفق الكهرباء، ومن بين حقوق المستهلك هو تركيب عداد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى وهناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالآتي:
- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد .
- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:
- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.
-صورة من طلب تركيب العداد.
-صورة من أي إيصالات مسددة.
- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.
منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك :
- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.
- كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز
www.egyptera.org من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
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