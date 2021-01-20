عضو مجلس الأطباء يوضح تفاصيل امتحان مزاولة المهنة

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن تفاصيل امتحان مزاولة المهنة وفقًا لحديث رئيس هيئة التدريب الإلزامي، جاء في النقاط التالية:
-نجاح وسقوط بدون درجات ولا يضاف للتراكمى.
-الامتحان online من المنزل منعا لأي تجمعات.
-سيتم الرجوع للIT لإمكانية توفير الامتحان من الموبايل.
-مشكلة التسجيل على الموقع يتم حلها من خلال مسئول التدريب فى الجامعة.
-الأسئلة جزء من الموقع مع إعادة الصياغة (ليست copy/paste) وجزء من اللجنة بأعداد 8 أساتذة فى الأربع تخصصات (باطنه- جراحة-نسا-أطفال) والطوارئ الخاصة بهم و5-6 أسألة ethics .
-الأسئلة cases وخمس إجابات على usmle style والموضوعات الcommon واللجنة تحل كل الأسئلة مع بعض والصعب أو لم يجيب عليه أكثر من 30٪ يتم استبعاده.
-سيتم عمل امتحانات تجريبية مصغرة خلال يومين أو ثلاثة لاختبار السيستم وتوضيح مستوى الامتحان.
-الامتحان مدفوع ولم تحدد الوسيلة بعد.
-الدفعة التكميلية يجوز لها دخول الامتحان مع إمضاء تعهد باستكمال سنة التدريب وعدم الحصول على تصريح مزاولة إلا بعد انقضاء التدريب.
-العرب الدارسين بمصر ينظم دخولهم الامتحان أو عدمه وكذلك حصولهم على التصريح الاتفاقيات الخاصة بكل بلد.
-من له حق الدخول من العرب سيسجل برقم الباسبور الخاص به.
-مدة الامتحان ساعتين ونصف فى أيام 6/ 13 / 20 فبراير وفى حالة النجاح فى أي محاولة لا تدخل المحاولات التالية.
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