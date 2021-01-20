انت الان تتابع تفاصيل خبر يوم جديد من البرودة والاضطرابات الجوية .. الأرصاد تنشر حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يناير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، وذكرت الهيئة، أن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، ستشهد اليوم وفقًا للتوقعات، طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، بينما ستشهد جنوب سيناء، طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، وعن جنوب الصعيد، فسيسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يناير

وبالنسبة لارتفاع الموج على البحرين، فيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يتراوح مابين الثلاث أمتار ونصف حتى ال4 أمتار، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بينما ارتفاع الموج بالبحر الأحمر فيكون من المتر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الاحمر والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وستشهد مناطق “السلوم ومطروح والإسكندرية ورفح والعريش وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة”، سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، متقطعة على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار

وفقًا لتوقعات الأرصاد، فالأماكن التالية ستشهد اليوم سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم:

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية

السلوم

مطروح

رشيد

الإسكندرية

بلطيم

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

جنوب سيناء

جبال البحر الأحمر

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 09 17 الإسكندرية 11 16 طنطا 10 17 دمنهور 10 17 مطروح 11 17 بورسعيد 10 17 الزقازيق 09 17 المنصورة 10 17 السويس 10 17 شرم الشيخ 13 22 نويبع 12 19 الغردقة 11 20 الفيوم 09 18 أسيوط 07 19 الأقصر 08 20 أسوان 09 21

بيان الأرصاد