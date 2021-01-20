انت الان تتابع تفاصيل خبر استمرار موجة الأمطار .. بيان حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يناير وصغرى العاصمة 09 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يناير أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، على كلًا من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بينما سيسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، مع نشاط حركة الرياح على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 يناير

وستشهد مناطق من البلاد يصاحبها سقوط أمطار مثل “كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومطروح والسلوم والإسكندرية وبلطيم ورشيد”، وتنشط الرياح علي المنطقه الشمالية، تنشط الرياح علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتشدد الرياح علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلي عدم إنتظام الملاحة البحرية.

كما ستشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ووسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، واضطرابات ملحوظة بالملاحة البحرية، خاصة على البحر المتوسط، والذي سيسوده اليوم اضطرابات شديدة مع وصول ارتفاع الموج بين المترين إلى ال3 أمتار.

أما عن الملاحة البحرية، فستشهد اليوم اضطرابات ملحوظة بوصول ارتفاع الموج إلى الأربع أمتار بالبحر المتوسط وإلى المترين ونصف بالبحر الأحمر، مع هبوب السياح السطحية نشطة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط مضطرب بين الثلاث أمتار ونصف إلى 4 أمتار جنوبية غربية إلى شمالية غربية البحر الأحمر معتدل بين المتر ونصف إلى المترين ونصف شمالية غربية

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 17 – 09

الإسكندرية 16 -11

طنطا 17- 10

دمنهور 17 – 10

مطروح 17 – 11

سيوة 16 – 05

دمياط 17 – 10

الممنصورة 17 – 10

الإسماعيلية 17 – 10

نخل 16 – 01

شرم الشيخ 22 -13

الغردقة 20 -11

مرسى علم 20 -12

الفيوم 18 -09

المنيا 18 -06

أسوان 21 -09

الأقصر 20 – 08

بيان الأرصاد الجوية