جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة خدمية وهدفها تقديم خدمة ذات جودة والوصول لرضاء المواطنين ومن هنا أتت فكرة إدارة "الجودة" والتى تؤكد تنفيذ معايير الجودة لكل الخدمات التى تقدم للمواطن، بالإضافة للبحث وراء أسباب شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لعدم تكرارها مع نشر ثقافة أن المواطن هو العميل والهدف الوصول لرضاه.





وكشف حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، عن عقد دورات تدريبية ووضع خطة زمنية للوصول إلى آليات لبحث الخدمات المطلوبة تجاه المواطنين، لافتا إلى أن هناك تطويرا فى الخدمات الإلكترونية من الخط الساخن والمنصة الإلكترونية وتطبيق إلكترونى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن أبرز الشكاوى الواردة للوزارة، هى الشكاوى التجارية الخاصة بالفواتير، ولكن عدد الشكاوى الخاصة بالدقة قلت بعد خدمة التطبيق والتواصل الإلكترونى بتصوير قراءة العداد، وكذلك هناك شكاوى خاصة بالأعطال، مشيرا إلى توصيل بعض الخدمات لكبار السن، كما تم تطوير التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول لشحن الكروت الخاصة بالعدادات الذكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. متحدث الكهرباء يكشف أهداف إدارة الجودة ودورها فى إرضاء المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.