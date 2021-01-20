فيديو- نص كلمة السيسى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.. حياة أفضل

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن التقدير العميق الذى تكنه مصر للدور البارز الذى تقوم به المنظمة على المستوى الثنائى مع مصر وأيضًا لاسهاماتها فى صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى تحقيقًا للشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: "سياسات أفضل لحياة أفضل"

وجاء نص كلمة الرئيس السيسى كما يلى:

السيد أنخل جوريا

السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية،

السيدات والسادة

إنه لمن دواعى سرورى أن أنقل لكم باسم الشعب المصرى خالص التهنئة لكم ولكل الدول الأعضاء فى منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتى ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس فى وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".

لقد كان عام 2020 حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة "كوفيد- 19"، إلى الحد الذى يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفا عن ذى قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمى، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التى تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم فى تحقيق التعافى الشامل فى أسرع وقت ممكن.

وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تحمل فى جعبتها خبرة تتجاوز ستين عاما فى العمل متعدد الأطراف، وفى صياغة سياسات تراعى معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمى، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابى فى صياغة التحرك الدولى المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذى أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة.

السيدات والسادة

على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -19"، فقد نجح الاقتصاد المصرى فى التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ على قدرة الاقتصاد المصرى على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى الذى بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح فى تحقيق إنجازات ملموسة فى فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية، وقدرة الدولة فى التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطنى وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررا.

السيدات والسادة

ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، وتشارك فى العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة فى مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008 كأول دولة عربية وإفريقية تنضم له، وذلك ارتباطا بالأهمية التى نوليها للمركز كمحفل رئيسى لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفنى ذى الصلة.

وشهد هذا التعاون مرحلة جديدة فى عام 2019 بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذى تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم التوافق على الأولويات التى تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب.

وختاما، لا يسعنى إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذى تكنه مصر للدور البارز الذى تقوم به المنظمة، والتأكيد على الرغبة فى تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام، وجميع الدول الأعضاء فى المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.