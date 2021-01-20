وزير الرى: الترع والمصارف جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائى ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.





وأكد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجها بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والإلتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى المواعيد المحددة.



جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وقال الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تقوم بحصر المساقى الخاصة بالأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتأهيلها، موضحا أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقى وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع فى المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل ، بحيث يتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتفعين على المسقى ، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الرى الحديث للعمل على ترشيد المياه فى كل المناحى.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، مؤكدا ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور كل المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالى لمجابهة أى طارئ أو إزدحامات، مؤكدا أن كل المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة بالتزامن مع بداية العام المائى القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة من كل جهات الوزارة للتصدى لكل أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.