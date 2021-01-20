زيارة الرئيس إلى الأردن وتطوير السكة الحديد .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "تعزيز العلاقات بين مصر، والأردن، لتحقيق مصالح البلدين" وفى صدر صفحتها الأولى ذكرت صحفية "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد تطلع مصر إلى تعميق وتعزيز علاقاتها مع الأردن، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى، وذلك على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك فى إطار زيارته الرسمية للعاصمة الأردنية عمّان.

ونقلت "الأهرام" تصريح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسى أعرب، خلال اللقاء، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة.. كما ثمن الرئيس الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة فى الأردن.

وشهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلا عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة فى البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

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وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خصوصا فى كل من سوريا وليبيا واليمن .. بالإضافة إلى تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين، لمواجهة التحديات التى تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمى بأسره.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الأردنى، فى بداية اللقاء، بالرئيس السيسى، معربا عن التقدير العميق الذى يكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازه بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس وزراء الأردن بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وعاد الرئيس السيسى إلى أرض الوطن بعد ختام زيارته الرسمية الناجحة للأردن، التى استمرت يومين، تلبية لدعوة الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، حيث بحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود، لصون الأمن القومى العربى.

من جانبها، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على نشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حيث نقلت قوله إنه يوجد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضى التى تمتلكها شركة الريف المصرى الجديد، وأن يتم تجهزها للاستصلاح على أن يبدأ التنفيذ على الفور.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، ووزر الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ورئيس شركة الريف المصرى الجديد اللواء عمرو عبدالوهاب، ورئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزى، ومسؤولى الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عقد اجتماع دورى لمتابعة موقف هذه المشروعات للعمل على تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بها، مضيفا " نسابق الزمن لكى نضيف أراضى جديدة، يستفيد المصريون من عوائدها".

وتحت عنوان "مدبولى ووزير النقل يبحثان تطوير السكك الحديد"، ذكرت "الجمهورية" إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء استعرض مع وزير النقل المهندس كامل الوزير، خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل.

ولفتت الصحفية إلى أنه فى مستهل العرض الذى قدمه وزير النقل، أشار إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل، تقوم على رؤية الدولة المصرية فى أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية.

واستعرض وزير النقل خطة تطوير شبكة السكة الحديدية القائمة بإجمالى أطوال 9750 كيلومترا .. مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتطوير البنية التحتية من خلال تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية بإجمالى أطوال 1800 كيلومتر، جارى تنفيذ 971 كيلومترا بتكلفة 9.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية إلى 46.8 مليار جنيه، وإنشاء خطوط جديدة لخدمة الركاب والبضائع والربط مع دول الجوار بتكلفة 67.1 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة إلى 114 مليار جنيه.

وتطرقت "الجمهورية" إلى اللقاء الذى "جرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس" بين رئيس الوزراء ورئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، والذى أشاد فيه الدكتور مصطفى مدبولى، بدعم البنك المتواصل للقطاع الخاص، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، موضحا أن مصر أعلنت عن استراتيجية التعافى الأخضر، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيا، لاسيما أن البيئة هى إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، قائلا "نتطلع إلى دعم البنك لهذه الاستراتيجية".

ونقلت الصحيفة أيضا تأكيد أوديل رينو باسو، أن مصر دولة محورية فيما يخص مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار وهو ما يفسر التزايد المطرد فى محفظة تمويل البنك للمشروعات فى مصر والتى وصلت إلى نحو مليار يورو.. معربة عن تقدير البنك البالغ للتعاون المثمر مع مصر.

وأبرزت "الجمهورية" تأكيد سها جندى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، اهتمام الرئيس السيسى بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجارى بين الدول الإفريقية الشقيقة وسعيا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادى الإفريقى، وذلك خلال استقبالها بمقر وزارة الخارجية، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلى مينى والوفد المرافق له.

بدورها، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على استضافة مصر اجتماعات المسار الدستورى الليبى برعاية الأمم المتحدة، وأوضحت فى هذا الإطار أن اجتماعات وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر القادم، انطلقت فى مدينة الغردقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تستضيف الاجتماع الثانى لأعمال اللجنة الدستورية، التى سبق لها أن عقدت جلستها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الماضى، وانتهى المشاركون فيه إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضى قدما نحو المرحلة الدائمة بما يحقق طموحات الشعب الليبى.

وأكدت "الأخبار" أن الجهود المصرية تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على إنهاء معاناة الشعب الليبى ووضع الأسس الدستورية المستقبلية فى لبيبا.

وفى الشأن الاقتصادى، نقلت صحيفة "الأخبار" تأكيد وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، نجاح الوزارة فى خفض العجز بالميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال العام الماضى بنسبة 17 بالمائة وبقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة "جامع" إلى أن الانخفاض جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التى تحققت فى مؤشرات أداء التجارة الخارجية التى بلغ إجماليها نحو 88 مليارا و882 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضى وتحت عنوان "الليلة المنتخب يفتتح الأحلام الكبيرة بمواجهة الدب الروسى"، وذكرت صحيفة "الأخبار" فى عددها الخاص ببطولة مونديال كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر أن منتخبنا الأول لكرة اليد سيلتقى مع نظيره الروسى فى السابعة مساء على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى فى الدور الرئيسى والرابعة لمنتخبنا فى البطولة.