عاجل.. السيسى يوجه كلمة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجه كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها.





أوضح راضى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن التقدير العميق الذى تكنه مصر للدور البارز الذى تقوم به المنظمة على المستوى الثنائى مع مصر وأيضًا لاسهاماتها فى صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى تحقيقًا للشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: "سياسات أفضل لحياة أفضل".

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