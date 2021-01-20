فيديو.. نبيلة مكرم تشارك فى معسكر اتكلم عربى لأبناء المصريين بأستراليا

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق "زووم"، فى فعاليات المعسكر التاسع لمبادرة "اتكلم عربى" للأطفال المصريين المقيمين بأستراليا، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة فى إقامة وتنظيم المعسكرات.





وأكدت وزيرة الهجرة فى بيان اليوم أن الوزارة أطلقت معسكر مبادرة "اتكلم عربى" لأبناء المصريين بالخارج لترسيخ مبادئ المواطنة. يذكر أن مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إحدى المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث.

وكلف الرئيس السيسى، وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة "سياسية، ورياضية، وثقافية، وفنية"، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصرى، والتذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها. وتهدف مبادرة "اتكلم عربى"، إلى التحدث باللغة العربية، وترسيخ المبادئ والقيم والعادات والتقاليد المصرية، وقبول الأخر فى نفوس أطفال المصريين بالخارج.

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