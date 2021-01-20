الرئيس السيسى: أزمة كورونا خلقت فرصة مهمة لتعزيز التحول الرقمى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى تحمل خبرة في العمل متعددة الأطراف، مقدما باسم الشعب المصرى خالص التهنئة للمنظمة بمناسبة الذكرى الـ 60 لإنشائها.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته المتلفزة للمنظمة، أنها تعمل على وضع السياسات الاقتصادية القادرة على تحقيق الشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء "سياسات أفضل لحياة أفضل".

وتابع الرئيس السيسى: "كان عام 2020 حافلا بالتحديات الصعبة الناتجة عن أزمة كورونا بعد تلك الأزمة مختلفا عن ما قبله ويمثل فرصة مهمة لاسيما فيما يتعلق لتعزيز التحول الرقمى وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئة بما يحقق التعافى الشامل في أسرع وقت".