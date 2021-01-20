الرئيس السيسى يوجه كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها.. فيديو

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها. أوضح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، أن الرئيس أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوي الدولى تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو : "سياسات أفضل لحياة أفضل".

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