صور- جبالى وأبو الغيط يستعرضان تطورات الأوضاع والتحديات بالعالم العربى

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بمكتبه - صباح اليوم- أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.





فى مستهل اللقاء، هنأ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بانتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله لخدمة الوطن خصوصا فى تلك المرحلة التى تشهد فيها الدولة المصرية طفرة تنموية فى جميع المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربى المشترك ودعم القضايا العربية.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس النواب عن امتنانه للأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التقدير والتهنئة الرقيقة، مؤكداً دعم مجلس النواب المصرى لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية، ومشدداً فى ذلك الصدد على أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبالفتاح السيسى لا تألو جهداً فى دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراضاً مشتركاً لمجمل تطورات الأوضاع فى العالم العربى خاصة فى ظل التحديات الوجودية التى تواجه منطقتنا العربية، وهو الأمر الذى يستدعى تعزيز التضامن العربى المشترك صوناً للأمن القومى العربى.