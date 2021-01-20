حنفى جبالى يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تشهد الجلسة، مواجهة بين الأعضاء، ووزيرى التربية والتعليم، والتعاون الدولى، فى إطار استعراض برنامج عملهم، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات فى الأداء خلال الفترة الماضية.

وعرض فى جلسة الأحد الماضى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التى تحققت فى برنامج 2018-2020 فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه فى ملفات التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية، والتعليم العالى، والإعلام.

ونظم حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، طريقة مناقشة الوزراء، ويستعرض كل وزير إنجازات وزارته، ثم تتاح بعد ذلك الفرصة للنواب للتعليق على ما قاله الوزير، ويختتم الوزير التعقيب على ملاحظات النواب، ويعقبها إحالة برنامج الوزارة للجنة المختصة للمناقشة وإعداد تقرير بشأنه.