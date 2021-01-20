انطلاق معسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين بأستراليا.. بعد قليل

تبدأ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعد قليل، معسكر "اتكلم عربي" لأبناء المصريين بأستراليا، والذي يستمر على مدار يومي 20 و21 يناير للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 سنة.

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة "سياسية، ورياضية، وثقافية، وفنية"، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، والتذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

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