صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالشيوخ والضوى بالنواب

جدة - نرمين السيد - اختارت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا لها أمام المجلس خلال الفصل التشريعى الحالى.





جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ التى تضم فى عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيرينى ثابت، والنائب إبراهيم شحاته، والنائب هانى عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب.

واختارت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، النائب رفعت درويش الضوى، رئيساً للهيئة البرلمانية وممثلاً لها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى، وتضم فى عضويتها كلًا من النواب: أحمد مقلد، محمد طلبة، الدكتورة هبة الله جورج، عايدة السواركة، دعاء عريبى، الدكتورة سمر سالم، والدكتورة حنان عبدالمنعم.