جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ التى تضم فى عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة إيرينى ثابت، والنائب إبراهيم شحاته، والنائب هانى عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب.
واختارت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، النائب رفعت درويش الضوى، رئيساً للهيئة البرلمانية وممثلاً لها أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى، وتضم فى عضويتها كلًا من النواب: أحمد مقلد، محمد طلبة، الدكتورة هبة الله جورج، عايدة السواركة، دعاء عريبى، الدكتورة سمر سالم، والدكتورة حنان عبدالمنعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالشيوخ والضوى بالنواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.