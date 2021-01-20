رئيس البرلمان: رسالة الفن سامية.. والفنانون يدعمون مصر على مر العصور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تعقيبا على الخطاب الوارد من أشرف زكى، نقيب الممثلين، والذى عبر فيه عن رفضه لما بدر من النائب رياض عبد الستار، بقوله: "مش معقول يسقط كل يوم شهيد ونترك الفنانين يسعون فى الأرض فسادا".

وأشار جبالى، إلى أنه على الرغم من أن النائب تقدم باعتذار فى جلسة أول أمس، إلا أننى أود باسمى واسمكم أن أعرب عن تقديرى دور الفن فى مصر على مر التاريخ.

وطالب أشرف زكى، فى خطابه ببحث الخطاب واتخاذ ما يلزم فيما بدر من النائب من تجاوز فى حق الفن والفنانين.

وقال الخطاب الوارد من نقابة الممثلين: فى الوقت الذى تحتفى به مصر بمجلس النواب ودورته البرلمانية الجديدة، وفى الوقت الذى نهنئ فيه أنفسنا بهذا المجلس العظيم والذى تتحدث فيه كل الدوائر عن دور كل القوى الناعمة فى مواجهة القوى الهدامة ودعم الاقتصاد الوطنى يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول "مش معقول يسقط كل يوم شهيدونترك الفنانين يسعون فى الأرض فسادا".

وتابع أشرف زكى فى خطابه: يبدو أن النائب لا يقدر دور الفن فى حياة الأمم، ولا يعلم عن أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، مشيرا إلى أن المسرح منبع الفنون كان له دور فى إعلاء القيم.

وقال: ربما لا يدرك النائب دور الفنون فى المقاومة ورفع الروح المعنوية فى فترات انتقالية خطيرة من تاريخ مصر الحديث مثل 1919 وسنوات الاستنزاف، وربما يخفى عليه أن شرارة 30 يونيه بدأت باعتصام الفنانين والمثقفين أمام وزارة الثقافة.

واستطرد: ربما لا يعرف الدور الذى تقوم به الفنون فى المرحلة الحالية ودعم الدولة للصناعات الثاقفية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد أشرف زكى، أن ما ذكره النائب يعد إهانة للفن المصرى وللفنانين المصريين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطنى الذين قام به رواد الإبداع الوطني.