نقيب الممثلين: رياض عبدالستار لا يقدر مواجهة القوى الناعمة للأفكار الهدامة

جدة - نرمين السيد - وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى فى رسالته إلى مجلس النواب ورئيسه المستشار حنفى جبالى: "فى الوقت الذى تحتفى فيه مصر بمجلس النواب بدورته الجديدة ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة فى مواجهة الأفكار الهدامة، يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول نصا "ومش معقول يسقط شهداء ونترك فنانين يسعون فى الأرض فسادا".

وأضاف زكى فى رسالته: "النائب لا يقدر دور الفنون فى تاريخ الأمم وفى عهد الفراعنة أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، والمسرح مدرسة الفنون ومنبع القيم التى قامت عليه الحضارة الإغريقية، ودور الفنون فى المقاومة ورفع الروح المعنوية".

وتابع زكى فى رسالته: "لم يتابع النائب ما قام به الفنانين فى بئر العبد وغيرها من المواقف، ودور الفنون فى دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030".

وأضاف قائلا: "ما حدث إهانة للفن المصرى والفنانين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطنى الذى قام به رواد الإبداع، نقدم تهانينا لسيادتكم، ونتمنى بحث ما ورد و اتخاذ ما يلزم".

وافتتح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، مواجهة بين الأعضاء، ووزيرى التربية والتعليم، والتعاون الدولى، فى إطار استعراض برنامج عملهم، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات فى الأداء خلال الفترة الماضية.

وعرض فى جلسة الأحد الماضى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التى تحققت فى برنامج 2018-2020 فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه فى ملفات التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية، والتعليم العالى، والإعلام.

ونظم حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، طريقة مناقشة الوزراء، ويستعرض كل وزير إنجازات وزارته، ثم تتاح بعد ذلك الفرصة للنواب للتعليق على ما قاله الوزير، ويختتم الوزير التعقيب على ملاحظات النواب، ويعقبها إحالة برنامج الوزارة للجنة المختصة للمناقشة وإعداد تقرير بشأنه.