جدة - نرمين السيد - ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أعضاء المجلس، للاطلاع على المناهج الجديدة للصفوف الدراسية، وخصوصا من "كى جى 1" وحتى الصف الرابع الابتدائى.
وأوضح شوقى أن "الفلاشة" التى تم توزيعها على النواب، تضم 24 كتابا من الجلدة للجلدة، مطالبًا النواب بالاطلاع عليها سواء كان لهم أبناء بالتعليم أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقى: دول عربية طلبت اعتماد المناهج المصرية لديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.