طارق شوقى: دول عربية طلبت اعتماد المناهج المصرية لديها

جدة - نرمين السيد - ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أعضاء المجلس، للاطلاع على المناهج الجديدة للصفوف الدراسية، وخصوصا من "كى جى 1" وحتى الصف الرابع الابتدائى.

وأوضح شوقى أن "الفلاشة" التى تم توزيعها على النواب، تضم 24 كتابا من الجلدة للجلدة، مطالبًا النواب بالاطلاع عليها سواء كان لهم أبناء بالتعليم أم لا.