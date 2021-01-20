شوقى يكشف للنواب أولويات التعليم.. ويؤكد: الرئيس كان داعما قويا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم فى مصر احتجا إلى التدخل بسرعة وحسم، لأن جودة التعليم كان متدنية، مضيفا أن الثقافة فى التعليم المصرى كانت الدرجات والشهادات والورق ما خلق سوق درجات موازيًا وشهادات بدون تعليم.





وأكد خلال إلقائه بيان الوزارة، اليوم بالبرلمان، أن العلم والمعرفة والقراءة لم تكن ضمن الأولويات ولذلك كان لابد من التدخل وتشخيص الأمراض والعلاج، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان داعما قويا لأجل أن يكون هناك ابتكار وتعليم صحيح.

وأضاف الوزير، أن بنك المعرفة، عصب التعليم كله الآن وساعدنا لكى نصل بكل المعرفة إلى المصريين، كاشفا عن إتمام مفاوضات قادها الرئيس بنفسه من لكى يكون لدينا هذا المحتوى من المعرفة.

وتابع: "نحن نبنى الآن نظام تعليم جديد بعد أن أصبح التعليم القديم صعب إصلاحه وهو الأمر الذى شجع عليه الرئيس ويرعى ذلك بنفسه".

واستكمل: "من فبراير 2017 عملنا فى عدد من المحاور وهناك 23 مليون من الطلاب ومليون ونصف من المعلمين فى تلك المنظومة، ونهتم بذوى الهمم ونهتم بنظام الثانوية العامة ونسارع فى الأبنية التعليمية وكل تلك الأمور تحتوى على 6 محاور وكان هذا النظام حلم وبناء نظام تعليمى جديد يحتاج على الاقل 10 سنين وخبرة كبيرة جدا".

وأوضح، أن التعليم الجيد والاهتمام بنظم مخرجات التعليم يحقق المرجو ولذلك كان الاهتمام بنظام المناهج وأخذنا خبرة من الأجانب وعملنا على توطينها، مؤكدا أن مركز تطوير المناهج قادر على إنتاج مناهج بالتعاون مع شركات كبرى.