طارق شوقى أمام النواب: بنك المعرفة العمود الفقرى للتعليم فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن "مصر تبنت نظاما جديدا فى التعليم، بعدما وجدت أن نظيرة القديم يصعب إصلاحه، وقطعنا شوطا كبيرا فى هذا الصدد"، مشيرا إلى أن النظام الجديد يأتى انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.





وأضاف شوقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء فى بنك المعرفة والذى يعد العمود الفقرى للتعليم حيث يضم كم ضخم من المعارف وما وصل إليه العلم فى الدوريات والناشرين ووضعها فى مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصرى وليس مجموعة محددة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشرف بنفسه على الفكرة ومنذ عام 2014 وتم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى فى 2018.

وتابع شوقى، أن مصر انطلقت فى إعداد المنظومة التعليمة الجديدة مثلما خضنا الغمار فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، لاسيما وأننا وجدنا أن نفس نظام التعليم الذى أخرج "نجيب محفوظ"، الذى كان قائما على المعرفة لم يكن هو النظام الذى شهدناه قبل الانطلاق فى عمليه التطوير بل كان قائما على ثقافة الشهادات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمى جديد لصعوبة تعديل النظام القديم وذلك على عدة محاور رئيسية، لاسيما وإن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل فى كيفية بناء نظام تعليمى جديد.

ونوه بأن أى تنفيذ لنظام تعليمى جديد يستغرق فى أى دولة 10 سنوات، لافتا إلى أن مناهج التعليم الجديدة انتهت حتى مرحلة "رابعة ابتدائى" كتنفيذ والإطار انتهى إلى المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسى "سادسة ابتدائى".

وأشار إلى أن الوزارة تسير بالتوازى فى تنفيذ النظام التعليمى الجديد مع العمل فى مراحل التعليم القديم حتى لا نفوت الفرصة على المراحل الانتقالية، مؤكدا أن الوزارة تسير فى الاتجاه الأصعب ولم نسير فى مسألة التعديل.

وأوضح أن نظام التعليم اليابانى الذى يسعى الرئيس السيسى إلى تنفيذه فى مصر يسير بنجاح كبير جدا إذ تم فتح 41 مدرسة يابانية وتعمل على مدار اليوم وبكفاءة كبيرة وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة والرئيس السيسى يتابعهم ويعقد اجتماعات كل 3 شهور.

وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يحتذى به فى الدول العربية، كاشفا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصرى من أجل تطبيقه.