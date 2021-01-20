وكيل مجلس النواب يوجه التحية لفنانى ومثقفى مصر: القوة الناعمة

وتابع: "لدينا تراث حضارى نتيجة عملهم، ومنهم من قدم أعمال عالمية وحصدو الجوائز أمثال الأديب العالمى نجيب محفوظ ولدينا الكثيرون ممن حصدو الجوائز العالمية وشرفوا ومثلو مصر فى المحافل الدولية.
وأعرب عن تقدير مجلس النواب، لما قدمه فنانو ومثقفو مصر لأنهم يمثلون التراث والحضارة.
وأضاف وكيل مجلس النواب، المجلس الموقر سيكون له دور فى دعم القوى الناعمة واستغلال الطاقات الإبداعية التى من الممكن أن تحقق الكثير لمصر فى الداخل والخارج.
وأضاف: "نقدم الاعتذاز للعاملين فى المجال الثقافى والفنى، وسنضع رؤية لتحقيق الأهداف".
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