وكيل مجلس النواب يوجه التحية لفنانى ومثقفى مصر: القوة الناعمة

جدة - نرمين السيد - وجه النائب محمد أبو العينيين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.





وتابع: "لدينا تراث حضارى نتيجة عملهم، ومنهم من قدم أعمال عالمية وحصدو الجوائز أمثال الأديب العالمى نجيب محفوظ ولدينا الكثيرون ممن حصدو الجوائز العالمية وشرفوا ومثلو مصر فى المحافل الدولية. وأعرب عن تقدير مجلس النواب، لما قدمه فنانو ومثقفو مصر لأنهم يمثلون التراث والحضارة. وأضاف وكيل مجلس النواب، المجلس الموقر سيكون له دور فى دعم القوى الناعمة واستغلال الطاقات الإبداعية التى من الممكن أن تحقق الكثير لمصر فى الداخل والخارج. وأضاف: "نقدم الاعتذاز للعاملين فى المجال الثقافى والفنى، وسنضع رؤية لتحقيق الأهداف".

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