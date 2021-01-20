لبحث ضمان نجاح التجارة القارية| وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام المنطقة الحرة الأفريقية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "وامكيلي ميني" لبحث سُبُل ضمان نجاح منطقة التجارة الحرة وموقف مصر الداعم للسكرتارية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية أعربت عن استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، خاصةً وأن مصر لديها من الخبرات ما تؤهلها للعب دور محوري وأساسي في تفعيل عمل السكرتارية وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية وصولًا إلى التكامل الاقتصادى الأفريقي، كما أكدت حرص مصر على إنجاح مهام السكرتير العام نحو التوصل إلى توافق بشأن المسائل العالقة، والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.

كما أشارت المصادر إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجاري بين الدول الأفريقية الشقيقة، وسعيًا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادى الأفريقي، وأن سيادته كان حريصًا على إطلاق الاتفاقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى مصر، كما أعرب عن تقديره للدعم المصرى المقدم للسكرتارية ولحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة المكثف الذي تم إعداده بعناية، مؤكدًا على حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة