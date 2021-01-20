اتحاد عمال مصر يستغيث بالرئيس السيسي لوقف تصفية الدلتا للأسمدة

وجه اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال المنعقد أمس الثلاثاء بشكل طارئ رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وإيقاف قرار نقل ومحاولات تصفية شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة.

وجاء في بيان مجلس الإدارة أن الاتحاد العام يستغيث بالرئيس من أجل حماية شركات قطاع الأعمال العام ومنها شركة عملاقة كالدلتا للأسمدة ،ومصير أكثر من 2500 عامل بها .