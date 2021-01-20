نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لجامعة الدول العربية يُهنئ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه- صباح اليوم- السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والسيد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

في مستهل اللقاء هنأ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد فى مهام عمله لخدمة الوطن خاصة في تلك المرحلة التى تشهد فيها الدولة المصرية طفرة تنموية في كافة المجالات، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية.

ومن جانبه، أعرب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن امتنانه للأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التقدير والتهنئة الرقيقة، مؤكدًا دعم مجلس النواب المصري لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية، ومشددًا في ذلك الصدد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحت قيادة فخامة الرئيس عبالفتاح السيسي لا تألو جهدًا في دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة.

كما شهد اللقاء أيضًا استعراضًا مشتركًا لمجمل تطورات الأوضاع في العالم العربي خاصة في ظل التحديات الوجودية التى تواجه منطقتنا العربية، وهو الأمر الذى يستدعى تعزيز التضامن العربي المشترك صونًا للأمن القومي العربي.

