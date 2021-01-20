نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جبالي يفتتح الجلسة العامة لمواجهة وزير التعليم بملاحظات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة أعضاء مجلس النواب، وزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، في إطار استعراض برنامج عملهما، تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض.الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

وأحال رئيس مجلس النواب، بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسة ما جاء به وما تم تنفيذه على أرض الواقع والتحقق منه، جاء ذلك بعد أن عرض الوزير برنامج وزارته أمام المجلس، والرد علي تساؤلات النواب.

كمال أحال رئيس النواب بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، قبل أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

