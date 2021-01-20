طارق شوقى عن تعديل نظام التعليم الجديد: تركنا البدلة القديمة وفصلنا جديدة

وقال وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، إن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا يفخر به كل مصرى، كما تم التعامل مع الجهات الأجنبية ذات الخبرة فى هذا الصدد، موضحا أنه لم يتم استيراد المناهج إنما تم توطين الخبرات، وأصبح المركز قادرا على إنتاج مناهج بالجودة العالية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات فى العالم.
وأضاف طارق شوقى أنه منذ 2014 شهدت مصر تغيرات عميقة فى نظام التعليم، مشيرا إلى أنه من باب الشفافية تم إعداد كم كبير من الأفلام الوثائقية التى ترصد مرحلة التطوير وتسلميها للأعضاء.
يشار إلى أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة، وعدم الجلوس فيها، بقوله: "نرجو من أعضاء المجلس ترك المقاعد ذات اللون البنى للحكومة فهى مخصصة لهم".
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