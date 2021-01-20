طارق شوقى: وزارة التعليم رقم واحد للسنة الرابعة فى حجم الشائعات

جدة - نرمين السيد - وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم: هناك ناس متخصصة ترسم صورة غير صحيحة عن الوزارة وتعمل بلبلة وهذا كلام فاضى.

واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما قامت به الوزارة فى الفترة الماضية، مؤكدا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر عدالة.