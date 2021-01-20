صور.. طارق شوقى: مصر أفضل دولة تعاملت مع فيروس كورنا

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى فى عرضه لموقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى: "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اصطدمنا بها ولم نكن بدأنا من الصفر"، مشيرا إلى أن مصر أفضل دولة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن مصر مرت من الأزمة على الرغم من أن دول كبيرة مثل اليابان "قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت".
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