جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020-2021، مشيراً إلى أنه يعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، وسيعد الكمبيوتر الامتحان فى 5 ثوان قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته، لا أنا شخصيا أو أى من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".





وأضاف شوقى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن النموذج يعد فى 30 سؤالًا، ويفنطه الكومبيوتر على حد وصفه، أى أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى آخر رقم 19 وهكذا، لضمان توازن الأسئله بين الجميع: "الغش والتسريب سيكون مستحيلًا وفقا لهذا النظام، لاسيما وأن العدالة فى الثانوية العامة أساسية". وتابع شوقى، أن البعض لا يزال متخوف من التكنولوجيا رغم أننا فى السنة الثالثة من تطبيقها، بل وأصبح لدينا كم تكنولوجى أكبر مرتين عن ذى قبل، وتم التفكير فى كافة السيناريوهات بما يحقق العدالة للجميع وحق جميع الطلاب فى أداء امتحان عادل، بقوله: "حق الأولاد فى أداء امتحان بشكل عادل مسؤولينا، وأى طفل يحصل له مشكلة فهو مسؤولينا، الجميع هياخد فرصة عادلة". واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما قامت به الوزارة فى الفترة الماضى، مؤكدا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- فرصة عادلة للجميع.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.