جبالى يطللب النواب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل قاعة البرلمان

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء الاستماع لبيان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن ما تم من إنجازات وخطة العمل فى الفترة المقبلة، أهمية ارتداء الكمامات أثناء الجلسة، حرصا على الصحة العامة، فضلا عن استخدام المواد المطهرة.
واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما قامت به الوزارة فى الفترة الماضية، مؤكدا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر عدالة.
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