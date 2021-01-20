إنفوجراف.. تعرف على الإجازات الرسمية فى 2021

جدة - نرمين السيد - والإجازات هى: 25 يناير عيد الشرطة، و25 أبريل عيد تحرير سيناء، و1 مايو عيد العمال، و3 مايو عيد شم النسيم، و13 مايو عيد الفطر، و30 يونيو ثورة 30 يونيو، و19 يوليو يوم وقفة عرفات، و20 يوليو عيد الأضحى، و21 يوليو إجازة عيد الأضحى، و23 يوليو عيد الثورة، و9 أغسطس رأس السنة الهجرية، و6 أكتوبر عيد القوات المسلحة، و18 أكتوبر المولد النبوى الشريف.

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