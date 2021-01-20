سولاف درويش تكشف جدول أعمال لجنة القوى العاملة تحت قبة البرلمان

وقالت النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، إن الاجتماع تناول دراسة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول، والاستماع إلى مقترحات ورؤية النواب أعضاء اللجنة بخصوص أهم الملفات التى ستعمل عليها اللجنة.
وأوضحت درويش أن هناك العديد من التشريعات والملفات التى سيتم مناقشتها، ومن أهم أولوياتها خلال الفترة المقبلة، إعادة قانون العمل لمراجعته وفقا للمتغيرات، ومناقشة مشاكل المعاشات فى قانون التأمينات الاجتماعية، لحل مشاكل العمال، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية للمصانع والشركات، لمعرفة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه العامل أثناء سير عملية الإنتاج.
وتابعت وكيل اللجنة، أن من أهم الملفات على الطاولة اللجنة، هى حل مشكلة الجامعة العمالية، حتى تعود لسابق عهدها كما كانت فى السابق.
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