شكرى: مصر مستعدة لتقديم الدعم لإنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لقيام السكرتير العام بزيارة مصر فى مستهل جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة مطلع الشهر الجارى، وحرصه على التشاور مع الجانب المصرى والاستماع لرؤيته حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية.



وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى أوضح خلال اللقاء الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لنجاح هذه الاتفاقية، أخذا فى الاعتبار أن الإعلان عن تدشين منطقة التجارة الحرة قد تم إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، مبرزا كون مصر من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية.



كما أضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على استعداد مصر التام لتقديم كل أشكال الدعم للسكرتارية للمساهمة فى إنجاح عملها والاضطلاع بمسئولياتها ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وإنجاح مفاوضاتها المتبقية، وذلك على نحو يحقق التكامل الاقتصادى المطلوب داخل القارة الإفريقية بوصفه خطوة رئيسية على صعيد إنشاء سوق إفريقى موحد واتحاد جمركى.



واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية حرصه على التنسيق المستمر مع الجانب المصرى واطلاعه على التقدم المحرز على صعيد المفاوضات الجارية حول المراحل المقبلة لاتفاقية التجارة الحرة، مشيراً فى ذات الصدد إلى إعراب السكرتير العام عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.