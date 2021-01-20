عاجل.. الرئيس يوجه بتوفير جميع عوامل النجاح للمشروع القومى «مستقبل مصر»

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم مع الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين غنام.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومى "مستقبل مصر" والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع 500 ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالاً، واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، وكذلك توفير مياه الرى والتكلفة المالية. ووجه الرئيس فى هذا الإطار بأهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع "مستقبل مصر" وتوفير جميع عوامل النجاح له، وكذلك الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، ليصبح هذا المشروع العملاق قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الزراعى والغذاء واستصلاح الأراضى، ويساهم فى استراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

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