رئيس النواب يؤكد لأمين الجامعة العربية دعم مصر بقيادة الرئيس السيسي للقضايا...

أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي دعم المجلس لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية، مشددًا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تألو جهدًا في دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي بمكتبه -صباح اليوم الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.
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