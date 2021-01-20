وزيرة الهجرة وقُنصليّ مصر في سيدني وملبورن يفتتحون المعسكر التاسع لـ ”اتكلم...

السفيرة نبيلة مكرم: معسكر "اتكلم عربي" في أستراليا له طابع خاص لأنها أبعد نقطة.. ونحرص على إيصال الرسالة المرجوة من المبادرة على أكمل وجه

قنصل مصر في سيدني: وصول "اتكلم عربي" لأستراليا دليل على النجاح الكبير للمبادرة

قنصل مصر في ملبورن: معسكرات "اتكلم عربي" لها دور رائع في ربط أبناء المصريين حول العالم بالوطن والتعريف بعاداتنا وتقاليدنا

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك السفير ياسر عابد القنصل العام المصري في سيدني، والسفير ياسر هاشم القنصل العام المصري في ملبورن، فعاليات المعسكر التاسع لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في أستراليا، اليوم الأربعاء عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/