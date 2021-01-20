وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة: الغش سيكون مستحيلا

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، مشيراً إلى أنه يعتمد على النظام الإليكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".

وأضاف شوقى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن النموذج يًعد فى 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيطه، على حد وصفه، أى أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى آخر رقم 19 وهكذا، وذلك لضمان توازن الأسئلة بين الجميع، قائلا: "الغش والتسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام، لاسيما وأن العدالة فى الثانوية العامة أساسية".

وتابع شوقى، أن البعض لا يزال متخوفا من التكنولوجيا رغم أننا فى السنة الثالثة من تطبيقها، بل وأصبح لدينا كم تكنولوجى أكبر مرتين عن ذى قبل، وتم التفكير فى كافة السيناريوهات بما يحقق العدالة للجميع وحق جميع الطلاب فى أداء امتحان عادل، بقوله: "حق الأولاد فى أداء امتحان بشكل عادل مسئولينا، وأى طفل يحصل له مشكلة فهو مسئولينا، واطمئن الجميع هيأخذ فرصة عادلة".

يشار إلى أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة، وعدم الجلوس فيها، بقوله: "نرجو من أعضاء المجلس ترك المقاعد ذات اللون البنى للحكومة فهى مخصصة لهم".

وأضاف جبالى: " ممثلى الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس اتركوا المكان لهم وأعطوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا فى مقاعدهم بنية اللون".

وفى سياق متصل، دعا جبالى، أعضاء المجلس الالتزام فى قواعد نظام الكلام فى الجلسة العامة وإظهار الصورة المشرفة التى سارت عليها الجلسات السابقة، مؤكدا أنه سيمنح الكلمة بقدر الإمكان للجميع لاسيما لمن لم يسبق لهم الحديث سابقا ليكون هناك تشعب وتنوع فى الآراء والاتجاهات المختلفة.

ونوه جبالى، إلى أنه سيحال البيان لاحقا إلى اللجان النوعية والتى ستناقشه باستفاضة، مشيراً إلى أنه من لم يتاح له الفرصة فى الحديث أيضا فى الجلسة سيتاح له فى الجلسات القادمة بحيث يتحدث الجميع بشكل عادل.