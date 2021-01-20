الخارجية المصرية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.
وأكد بيان الخارجية المصرية أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر تبادلتا مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
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