القبض على أب عذب طفلته الرضيعة في الشارع

أم الطفلة الرضيعة: سببب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته



بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها بأحد الشوراع رغم برودة الطقس، حيث تركها تحبو في الشارع عارية تمامًا، في تجاهل تام لتوسلات المارة

وبعد تداول الفيديو قامت قوات الامن بإلقاء القبض عليه ويدعى رمضان المنشاوى 34 سنة ويعمل ميكانيكى، ويوجد خلافات بينه وبين زوجته والتي تركت منزل الزوجية مما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب علي حد قوله.

حيث أكدت آمال البسيونى، والدة الطفلة الرضيعة ضحية تعذيب والدها بمحافظة الدقهلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لطفلته وتعريتها وسط الشارع، ومحاولته حرقها.

وأضافت أن زوجها قام بتعذيب طفلتهما الرضيعة بنزع ملابسها وسط الشارع فى البرد وحاول حرقها، لافتة إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، ووجود خلافات دائمة بينها وبينه لأنه معتاد ارتكاب أفعال غريبة، مشيرة إلى أن سببب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها قامت برفع دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله ضدها وضد الطفلة.

من جانب أخر، أكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب صاحب واقعة محاولة حرق الطفلة فى محافظة الدقهلية، حيث تم عمل بلاغ للنائب العام.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة إن الطفلة تدعى "سيدة" تبلغ من العمر عامين والأم اسمها آمال، والأب يدعى رمضان المنشاوى 34 سنة ويعمل ميكانيكى، ويوجد خلافات بينهما، وهو ما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب بعد رفض الزوجة العودة للمنزل، اثر خلافات بينهما بعدما توجهت إلى منزل أهلها .

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه تم استدعاء الأم، وسيتم التعرف علي مشاكلها، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها، وتوفير حياة كريمة لها، مشيرة إلى أنه يتم تلقى البلاغات، من خلال الخط الساخن 16000 .