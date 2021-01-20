جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تزيد من انفتاحها على العالم الخارجى وتكثف أنشطة "المسئولية المجتمعية"

وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية المشددة التى فرضتها أزمة فيروس كورونا، أعدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برنامجاً يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الالتزام الأخلاقى بالمسئولية المجتمعية، وهو الاتجاه الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء من أجل المساهمة فى المبادرات الانسانية غير المسبوقة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الارتقاء بالمجتمع وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين فى مختلف المجالات.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف أن نشاط جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لم يتوقف فقط عند حد المبادرات المجتمعية وحسب، بل إن الجامعة تقوم أيضاً بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب وذلك بالسعى المستمر نحو تحديث أدوات ووسائل التدريس فى إطار التوجه العام نحو تحويل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة ذكية تعمل وفق أحدث ما وصل إليه العالم فى مجال المجتمع الرقمى الذى يعد بمثابة نقلة نوعية فى الجامعات المصرية.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة فى إطار انفتاحها على العالم الخارجى ونقل الخبرات الدولية انتهت من توقيع العديد من بروتوكلات التعاون مع كبرى جامعات العالم مما سينعكس بشكل إيجابى على تطوير منظومة التعليم بالجامعة بشكل متكامل داخل جميع الكليات فى الجامعة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وفى هذا السياق أشارت الدكتورة ياسمين الكاشف إلى أنه من المقرر إنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من أجل تأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل المتزايدة والمتغيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بحيث يتم اعتماد الشهادات المقدمة للطلاب والأساتذة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد إعداد القادة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر



خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر