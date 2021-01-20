أعلنت وزارة الخارجية عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

وقالت الخارجية، ، خلال بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": تبادلت جمهورية مصر العربية اليوم ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، واتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.