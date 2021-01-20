يحدث اليوم: 8 مواجهات نارية في مونديال اليد.. واجتماعات للاتحاد الإفريقي والجبلاية

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق، 20 يناير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة .. تسير شركة "مصر للطيران"، 46 رحلة جوية، لنقل 5 آلاف و547 راكبًا حيث يتم تسيير 33 رحلة دولية إلى "بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، دبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، الدوحة، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، مسقط، ميلانو، نيويورك، أمستردام، كما يتم تسيير 10 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان) إضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.

القاهرة .. تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، اجتماعًا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح أمس، كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول ، وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.

أديس أبابا .. تنطلق أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين (المندوبين الدائمين) للاتحاد الأفريقي والتي تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: دوافع لبناء أفريقيا التي نريد"، والتي من المقرر أن تناقش تقارير مختلفة بما في ذلك: أنشطة اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وتقارير اللجان الفنية المتخصصة التي عقدت في عام 2020، وتقارير مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي.

القاهرة .. يلتقي المنتخب الأول لكرة ليد مع نظيره الروسي على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى في الدور الرئيسي، والرابعة لمنتخبنا في كأس العالم لكرة اليد.

القاهرة .. تقام مباراة كرة اليد بين فريقي مقدونيا ضد سلوفينيا على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

القاهرة .. تقام مباراة كرة اليد بين فريقي السويد وبيلاروسيا على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال .

القاهرة .. تقام مباراة كرة اليد بين فريقي النمسا والمغرب على ملعب الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

القاهرة .. تقام مباراة كرة اليد بين فريقي شيلي وكوريا الجنوبية على ملعب الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال .

الجيزة .. تقام مباراة كرة اليد بين فريقي سويسرا وأيسلندا، على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

الجيزة .. تقام مباراة كرة اليد بين فريقي البرتغال والنرويج على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

الجيزة .. تقام مباراة كرة اليد بين فريقي فرنسا والجزائر، على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد للرجال.