القاهرة والدوحة توقعان مذكرتي تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن مصر فعلت عودة العلاقات الدبلوماسية اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

شكري يوقع "بيان رأب الصدع" ووقع الثلاثاء قبل الماضي وزير الخارجية، سامح شكري، على "بيان العلا" الخاص برأب الصدع بين الدول العربية، أثناء مشاركته في القمة الخليجية رقم 41 في السعودية. وقال بيان للخارجية إن شكري غادر السعودية، بعد المشاركة في القمة والتوقيع على "بيان العلا". وأضاف البيان أن هذا "يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم". وشدد بيان الخارجية على "حتمية البناء على هذه الخطوة المهمة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية". واختتم البيان على تقدير مصر لـ"كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

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