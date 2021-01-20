نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوجي عميدًا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور الحسيني محمد الحسيني القهوجي، أستاذ اللغويات، وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة لشئون التعليم والطلاب؛ للقيام بعمل عميد الكلية.



تدرج عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة الجديد في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على شهادة الثانوية الأزهرية عام ١٩٨٠م، والتحق بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، وحصل على درجة الليسانس في اللغة العربية عام ١٩٨٤م، والتحق بالدراسات العليا فحصل على درجة التخصص الماجستير عام ١٩٨٩م بتقدير ممتاز، وعين مدرسًا مساعدًا في قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة، ثم استكمل مشواره العلمي وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) ١٩٩٢م بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسًا بقسم اللغويات، ثم ترقى بعد ذلك وحصل على درجة أستاذ مساعد سنة١٩٩٦م، ثم درجة الأستاذية عام ٢٠٠٢م، وهي أعلى درجة علمية، وفي عام ٢٠١٨م أصبح رئيسًا لقسم اللغويات، وفي عام ٢٠٢٠م صدر قرارٌ بتعيينه وكيلا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، ثَم صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكليفه عميدا للكلية.

أشرف القهوجي وناقش عديدًا من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة والجامعات العربية، وله إسهامات علمية عديدة في مجال تخصصه، وشارك في عديد من المؤتمرات محليًّا ودوليًّا، ويعد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة من القامات العلمية التي أسهمت في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وعملت على النهوض والارتقاء بلغة القرآن الكريم.