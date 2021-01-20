نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق شوقي من البرلمان: مصر تبنت نظاما جديدا فى التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن مصر تبنت نظاما جديدا في التعليم، لاسيما بعدما وجدت أن نظيره القديم يصعب إصلاحه، متابعا: "لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد".

وأوضح "شوفي" خلال كلمته أن النظام الجديد يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشاكل العالم، لافتا أنه تم البدء في بنك المعرفة، والذي يعد العمود الفقرى للتعليم، حيث يضم كما ضخما من المعارف، وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين، ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري، وليس مجموعة محددة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف بنفسه على الفكرة، ومنذ عام 2014 تم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى في 2018.

وأكد أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم، وذلك على عدة محاور رئيسية، لاسيما وإن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل في كيفية بناء نظام تعليمي جديد، منوها إلى أن إلى تنفيذ لنظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10 سنوات.