إنفوجراف - لإرضاء العملاء.. الكهرباء تنشئ إدارة للجودة

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أهداف وزارة الكهرباء من إنشاء وحدة للجودة.

وتعد الشكاوى التجارية الخاصة بالفواتير من أبرز الشكاوى التى تصل إلى وزارة الكهرباء والتى تعمل على سرعة الاستجابة إليها والعمل على حلها.

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