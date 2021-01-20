وزير التعليم: تقدمنا 50 مركزا فى تصنيف المعرفة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ارتفاع تصنيف مصر 23 درجة فى تصنيف المعرفة، قائلا: "أصبحنا فى مركز 80 من 130 دولة، وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى لذلك".





وأشار شوقى، فى جلسة البرلمان المنعقدة الآن والتى يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الفترة 2018 -2020، إلى وجود غرفة عمليات 24 ساعة للرد على كل الاستفسارات من خلال نظام الواتس آب، موضحًا أن القنوات التعليمية أصبحت على اليوتيوب ومتاح للجميع خلال 24 ساعة.

وتابع وزير التربية والتعليم، "فى ظل أزمة فيروس كورونا ، طلاب التعليم الفنى جلسوا فقط فى الأيام النظرية أما الأيام المخصصة للعمل فى المصانع، لم يجلسوا فى المنزل لاسيما وأنهم كانوا يتلقون مقابل لها".

واستطرد طارق شوقى، قائلاً: "طلاب التعليم الفنى اللى سيتخرجوا يونيو القادم، سيبدأ بمرتب 5 آلاف جنية شهريًا".

ونوه طارق شوقى إلى أنه الرؤية الثورية للتعليم الفنى تعمل، وتم استحداث كمية عددية من التخصصات فى 36 برنامجًا دراسيًا فى سبتمبر 2019، ونستعد لـ45 أخرى.