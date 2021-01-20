تعليم النواب تحذر من تأخير عرض خطة الحكومة للثانوية العامة للحظات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم، بإعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتى يقترب موعد الامتحانات لعدم إثارة القلق لدى الأسر ولمواجهة الشائعات قبل انتشارها.





وأكد هاشم، فى كلمته تعقيبا على كلمة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الكل يعرف حجم الجهد المبذول من وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم، وما تم إنجازه، مشيرا إلى أنها عملية شاقة والجهد المطلوب لتطوير التعليم كبير حتى نصبح مثل الدول المتقدمة.

وقال هاشم: "خلال مسيرتنا لتطوير التعليم سيتم مواجهة بعض الصعوبات والمشاكل، موجها الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بالمعلمين وزيادة رواتبهم".

وتابع: "أنقل لكم القلق عند أولياء الأمور فهناك 22 مليون طالب، وكل بيت فيه فرد يهمه أمر التعليم، ولكن أكثر المناطق سخونة هى الثانوية العامة لأنها تحدد مصير الطالب".

وقال: "هناك أسئلة كتير تأتى إلينا عن شكل الامتحانات، وماذا لو تعطل التابلت؟ وكيفية مواجهة الغش، متابعا: "نحن كتربويين مقتنعون برؤية وزارة التربية والتعليم، لكن وجودنا فى المجلس أكبر فرصة لإجراء حوار مجتمعى لأكبر المشاكل التى تؤرق الأسر وهى الثانوية العامة".

وتعهد سامى هاشم بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء فى الدستور والتعليم حتى يخرج القانون بشكل لا يشوبه أى شائبة.